Серія А. Дженоа - Рома: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Дженоа нашого Андрія Шевченка зіграє проти Роми у тринадцятому турі Італійської Серії А. Матч відбудеться у неділю, 21 листопада, на стадіоні Луїджі Ферраріс у Генуї. Початок о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку - в медіасервісі Мегого. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

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Цей матч стане дебютним офіційним для Андрія Шевченка на чолі генуезького клубу.