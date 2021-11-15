УПЛ. Чорноморець - Динамо: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграє проти Чорноморця у п'ятнадцятому турі Української Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 19 листопада, на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського. Початок о 19:30 за київським часом.

Пряма трансляція гри на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

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Номінальним господарем поєдинку є Чорноморець, але матч за згоди одеситів було перенесено до Києва.