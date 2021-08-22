 Менни Пакьяо - Иорденис Угас: смотреть онлайн бой - Футбол 1 | Бокс | Champion.com.ua
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Менні Пакьяо - Йорденіс Угас: онлайн-трансляція бою. LIVE

Сьогодні 03:28 1822 0
Менні Пакьяо - Йорденіс Угас: онлайн-трансляція бою. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в восьми дивізіонах філіппінець Менні Пакьяо (62-7-2, 39 КО) в поєдинку за титул чемпіона світу за версією WBA Super у напівсередній вазі вийде в ринг проти кубинця Йорденіса Угаса (26-4, 12 КО), який є чинним володарем поясу.

Бій відбудеться в Лас-Вегасі (США) на арені T-Mobile. Орієнтовний початок о 6:00 за київським часом, у ніч на неділю 22 серпня.

Також онлайн бою Пакьяо - Угас дивіться на нашому сайті.

Наш сайт проведе традиційну текстову трансляцію, яка розпочнеться за 15 хвилин до початку двобою.

Нагадаємо, що спочатку Пакьяо повинен був зустрітися з Ерролом Спенсом, але американець був змушений знятися з поєдинку через травму ока. Пізніше він переніс операцію.

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