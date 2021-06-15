Джерело - Чемпіон.

Чинний чемпіон Європи збірна Португалії в стартовому поєдинку Євро-2020 зіграє зі збірною Угорщини. Матч відбудеться у вівторок, 15 червня, о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку в етерах телеканалів Футбол 1/2 та Україна. Також онлайн матч Угорщина - Португалія наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

В іншій грі групи F Франція зіграє з Німеччиною. Матч фаворитів Євро-2020 розпочнеться о 22:00.