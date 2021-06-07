Україна - Кіпр: онлайн-трансляція матчу. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в останньому контрольному матчі перед Євро-2020 зіграє з командою Кіпру. Поєдинок відбудеться в понеділок, 7 червня, на ОСК Металіст у Харкові. Початок о 19:00.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Україна - Кіпр дивіться на нашому сайті.

Стартовий поєдинок чемпіонату Європи підопічні Шевченка проведуть 13 червня. Суперниками синьо-жовтих стане збірна Нідерландів. Слідкуйте за чемпіонатом Європи з футболу на нашому сайті в розділі Євро-2020.

Нагадаємо, свій останній контрольний поєдинок українці виграли в збірної Північної Ірландії (1:0).