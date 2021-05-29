 Футбол 1 - Манчестер Сити - Челси: смотреть онлайн финал Лиги чемпионов | Футбол | Champion.com.ua
Манчестер Сіті - Челсі: анонс і прогноз на фінал Ліги чемпіонів
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Манчестер Сіті - Челсі: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Сьогодні 04:02 1781 0
Манчестер Сіті - Челсі: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті зіграє проти Челсі в фіналі Ліги чемпіонів 2020/21. Матч відбудеться в суботу, 29 травня, о 22:00 за київським часом на Ештадіу де Драгау в Порту.

Пряма трансляція поєдинку на телеканал Футбол 1 і Воля Футбол. Також онлайн матч Манчестер Сіті - Челсі наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Містяни вперше в своїй історії зіграють у фіналі Ліги (Кубка) чемпіонів. Для Челсі цей фінал стане третім - у 2008 році лондонці програли Манчестер Юнайтед, а в 2012 здобули титул, перемігши Баварію.

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