 Свитолина - Свёнтек: смотреть онлайн 1/4 финала Internazionali BNL d'Italia | Теніс | Champion.com.ua
Світоліна - Свьонтек: онлайн-трансляція чвертьфіналу в Римі. LIVE
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Світоліна - Свьонтек: онлайн-трансляція чвертьфіналу в Римі. LIVE

Сьогодні 12:11 2989 0
Світоліна - Свьонтек: онлайн-трансляція чвертьфіналу в Римі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (6) у чвертьфіналі римського турніру Internazionali BNL d'Italia зіграє з полькою Ігою Свьонтек (15). Гру заплановано на п'ятницю, 14 травня, на центральному корті останнім запуском. У зв'язку з дощем матч перенесено на 15 травня. Плеєр трансляції з'явиться за 15 хвилин до початку матчу

Дивіться пряму трансляцію поєдинку Світоліна - Свьонтек онлайн на нашому сайті.

У третьому колі Світоліна, досить легко, перемогла іспанку Гарбіньє Мугурусу (6:4, 6:2), а Свьонтек у важкому поєдинку здолала Крейчикову (3:6, 7:6 (5), 7:5).

Раніше тенісистки не зустрічалися.

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