Світоліна - Свьонтек: онлайн-трансляція чвертьфіналу в Римі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (6) у чвертьфіналі римського турніру Internazionali BNL d'Italia зіграє з полькою Ігою Свьонтек (15). Гру заплановано на п'ятницю, 14 травня, на центральному корті останнім запуском. Орієнтовний початок поєдинку о 19:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку Світоліна - Свьонтек онлайн на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У третьому колі Світоліна, досить легко, перемогла іспанку Гарбіньє Мугурусу (6:4, 6:2), а Свьонтек у важкому поєдинку здолала Крейчикову (3:6, 7:6 (5), 7:5).

Раніше тенісистки не зустрічалися.