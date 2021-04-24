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Світоліна - Барті: онлайн-трансляція півфіналу Porsche Tennis Grand Prix. LIVE

Сьогодні 12:12 288 0
Світоліна - Барті: онлайн-трансляція півфіналу Porsche Tennis Grand Prix. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (5) зіграє з лідером світового рейтингу австралійкою Ешлі Барті (1) у півфіналі Porsche Tennis Grand Prix. Гра відбудеться в суботу, 24 квітня. Орієнтовний початок о 16:30 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію матчу Еліна Світоліна - Ешлі Барті онлайн на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри. 

У чвертьфіналі Світоліна в трисетовому трилері перемогла Квітову (6:7 (4), 7:5, 6:4), а Барті в трьох партіях здолала Кароліну Плішкову (2:6, 6:1, 7:5).

Тенісистки зіграли між собою 7 поєдинків. 5:2 - перевага на боці українки. Востаннє Світоліна та Барті зустрічалися три тижіні тому в півфіналі Miami Open. Австралійка здобула впевнену перемогу (6:3, 6:3).

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