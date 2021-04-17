Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 22 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар прийматиме київське Динамо в 21 турі Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в суботу, 17 квітня, на НСК Олімпійському. Початок о 19:30.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Шахтар - Динамо наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У першому колі гірники розгромили киян з рахунком 0:3. У 21 турі Шахтар у гостях переміг Маріуполь (0:3), а Динамо виграло в Дніпро-1 (2:0). Кияни впевнено очолюють турнірну таблицю, набравши 52 очка. Гірники - на 2 місці, з 7-очковим відставанням.