Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 22 туру УПЛ

 Футбол 1 - Шахтар - Динамо: дивитися онлайн матч 17.04.2021 - трансляція | Футбол | Champion.com.ua
Шахтар – Динамо: анонс і прогноз матчу
Вчора 17:04 1709
Оголошено дату бою Лопес - Камбосос
Вчора 22:12 1154
Мілевський: Мені здається, хлопці з Шахтаря самі розуміють - вже все
Вчора 21:25 328
Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція
Вчора 21:00 1859
Донбас переграв Сокіл у першому матчі фіналу плей-оф УХЛ
Вчора 20:09 1530
Тайсон залишив Шахтар
Вчора 19:53 614
Денисов: Луческу був більше, ніж заробітчанин, як той же Моурінью
Вчора 19:08 888
Львів вдома переграв Олександрію у 22 турі УПЛ
Вчора 18:51 887
Калініна вийшла до четвертого кола турніру ITF у Португалії
Вчора 18:24 320
Верес здолав Ниву. Результати матчів 22 туру Першої ліги
Вчора 17:56 585
Блоги
У Туреччині суддя зупинив гру вже на 10-й хвилині, щоб футболісти перекусили
У Туреччині суддя зупинив гру вже на 10-й хвилині, щоб футболісти перекусили Андрій Твердохліб
Вчора 21:18 566
Ляшко загрожує Карпатам через вакцинацію від COVID-19
Ляшко загрожує Карпатам через вакцинацію від COVID-19 Андрій Твердохліб
Вчора 20:04 678
Виклик - Федерація бадмінтону України представила документальний фільм
Виклик - Федерація бадмінтону України представила документальний фільм Віктор Слюсаренко
Вчора 17:39 560
Фото дня. Анжеліка Терлюга прийняла пропозицію руки та серця від свого обранця
Фото дня. Анжеліка Терлюга прийняла пропозицію руки та серця від свого обранця Андрій Твердохліб
Вчора 09:43 1035
Матч між командами ЛНР і Воронежа закінчився масовою бійкою в найкращих зразках НХЛ
Матч між командами ЛНР і Воронежа закінчився масовою бійкою в найкращих зразках НХЛ Андрій Твердохліб
Вчора 09:30 2137
Володимир Кличко - Коррі Сандерс: бій в якому знищили українського чемпіона
Володимир Кличко - Коррі Сандерс: бій в якому знищили українського чемпіона Valeriy Ruchka
14.04.2021 11:32 10438
Кубок Біллі Джин Кінг: як збірна України готується до матчу з Японією
Кубок Біллі Джин Кінг: як збірна України готується до матчу з Японією Valeriy Ruchka
14.04.2021 11:12 331
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова Андрій Твердохліб
14.04.2021 08:59 6366
105 триочкових влучань поспіль від Стефена Каррі
105 триочкових влучань поспіль від Стефена Каррі Андрій Твердохліб
14.04.2021 02:50 780
Відео дня. Гол Порту в ворота Челсі - справжній шедевр
Відео дня. Гол Порту в ворота Челсі - справжній шедевр Андрій Твердохліб
14.04.2021 02:31 4341
Прямі трансляції
Навколо спорту

Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 22 туру УПЛ

Сьогодні 02:18 1527 0
Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 22 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар прийматиме київське Динамо в 21 турі Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в суботу, 17 квітня, на НСК Олімпійському. Початок о 19:30.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Шахтар - Динамо наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У першому колі гірники розгромили киян з рахунком 0:3. У 21 турі Шахтар у гостях переміг Маріуполь (0:3), а Динамо виграло в Дніпро-1 (2:0). Кияни впевнено очолюють турнірну таблицю, набравши 52 очка. Гірники - на 2 місці, з 7-очковим відставанням.

Коментарі ()