Інгулець - Рух: онлайн-трансляція матчу 22 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Петрівський Інгулець прийматиме Винниківський Рух у 22 турі Української Прем'єр-ліги. Гра відбудеться в неділю, 17 квітня, о 14:00.

Пряма трансляція відбудеться в ефірі телеканалу Футбол 1. Також онлайн матч Інгулець - Рух дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Гра першого кола у Львові заевршилася езультативною нічиєю (2:2). У минулому турі Інгулець у гостях програв Зорі (2:0), а Рух переміг свого головного конкурента в боротьбі за "виживання" Минай (2:0).