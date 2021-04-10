Динамо - Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу 21 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграє з Дніпро-1 у домашній грі 21 туру Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в суботу, 10 квітня, о 17:00, на НСК Олімпійському.

Пряма трансляція поєдинку в ефірі телеканалу 2+2. Також онлайн матч Динамо - Дніпро-1 дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Гра першого кола в Дніпрі завершиласю перемогою киян - 1:2. У 20 турі динамівці на останній хвилині вирвали перемогу в Олександрії (1:2), а Дніпро-1 вдома розгромив ФК Львів (5:1). Кияни впевнено очолюють турнірну таблицю УПЛ. Після 20 турів у підопічних Луческу - 49 очок. Дніпро-1 набрав 25 залікових балів і посідає 8 місце в чемпіонаті.