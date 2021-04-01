Світоліна - Барті: онлайн-трансляція півфіналу Miami Open. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5) зіграє проти першої ракетки світу, австралійки Ешлі Барті в півфіналі Miami Open. Матч заплановано на 1 квітня, о 22:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку Світоліна - Барті онлайн на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Світоліна та Барті зіграли між собою 6 матчів - беззаперечна перевагам на боці українки - 5:1. Щоправда останній поєдинок у Чарльстоні в 2019 році виграла австралійська тенісистка.

У чвертьфіналі Світоліна впевнено перемогла Севастову (6:3, 6:2), а Барті в трьох сетах здолала Сабаленку (6:4, 6:7 (5), 6:3).