 Франция - Украина: смотреть онлайн 24 марта 2021 | Футбол | Champion.com.ua
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Франція - Україна онлайн трансляція матчу. LIVE

Сьогодні 16:04 187 0
Франція - Україна онлайн трансляція матчу. LIVE

Джерело - Чемпiон.

Національна збірна України з футболу в середу, 24 березня, проведе перший матч кваліфікації чемпіонату світу-2022, в якому "синьо-жовті" на арені Стад-де-Франс зійдуться з чинним чемпіоном світу збірною Франції.

Початок заплановано на 21:45 за київським часом. 

Пряма трансляція матчу буде доступною в цій новині незадовго до початку поєдинку.

Суперники зустрічалися 10 разів. Французи мають в своєму активі 6 перемог, 4 рази команди грали внічию, а єдину перемогу збірна України здобула у стиковому матчі за вихід на чемпіонат світу-2014 (2:0).

В іншому поєдинку групи D в Гельсінкі збірна Фінляндії прийматиме команду Боснії та Герцеговини.

 

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