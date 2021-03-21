Львів - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 19 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у 19 турі Української Прем'єр-ліги зіграє на виїзді з ФК Львів. Матч відбудеться в неділю, 21 березня, о 17:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Львів - Шахтар наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Гра першого кола завершилася розгромом Львову - 5:1. У 18 турі гірники розгромили Десну (4:0). Львів'яни матч минулого туру пропускали - гра з Рухом відбудеться пізніше. У 17 турі Львів зазнав розгромної поразки від Зорі (4:0).

Шахтар після 18 турів відстає від лідера Динамо на 4 очки, набравши 39 балів і займає 2 місце в чемпіонаті. Львів у 16 іграх набрав 12 очок і замикає турнірну таблицю.