Ворскла - Олімпік: онлайн-трансляція матчу 19 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла вдома зіграє з донецьким Олімпіком у 19 турі Української Прем'єр-ліги. Гра відбудеться в суботу, 20 березня, о 19:30.

Пряма трансляція поєдинку в ефірі телеканалу Футбол 2. Також онлайн матч Ворскла - Олімпік наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У матчі першого кола полтавці здобули виїзну поремогу над донеччанами (0:1). У 18 турі Ворскла вдома зазнала поразки від Дніпро-1 (0:1), а Олімпік програв Олександрії (2:0). Ворскла набрала 28 очок у 18 іграх і посідає 4 місце в чемпіонаті. У Олімпіка - 17 очок і 9 сходинка. Підопічні Калитвинцева мають гру в запасі.