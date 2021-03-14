Маріуполь - Колос: онлайн-трансляція матчу 18 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Маріуполь приймає Колос у 18 турі Української Прем'єр-ліги. Гра відбудеться в неділю, 14 березня, о 14:00.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Маріуполь - Колос наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У матчі першого кола ковалівці здобули мінімальну перемогу - 1:0. У 17 турі Маріуполь вдома програв Ворсклі (0:1), а Колос зіграв унічию з Інгульцнм (0:0). Маріуполь посідає 10 місце в чемпіонаті, набравши 17 очок у 17 іграх. Колос на 7 сходинці з 23 очками в активі.