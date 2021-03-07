Зоря - ФК Львів: онлайн-трансляція матчу 17 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря приймає ФК Львів у 17 турі Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в неділю, 7 березня, на стадіоні Славутич Арена в Запоріжжі, о 17:00.

Пряма трансляція поєдинку в ефірі телеканалу Уніан. Також онлайн матч Зоря - ФК Львів дивіться на нашому сайті.

У першому колі луганці в гостях розгромили львів'ян - 0:5. У 16 турі Зоря на виїзді перемогла Шахтар (0:1), а ФК Львів вдома програв київському Динамо (1:4). Після 16 турів Зоря посідає 3 сходинку в турнірній таблиці УПЛ, набравши 29 очок при 1 грі в запасі. ФК Львів замикає турнірну таблицю чемпіонату, здобувши в 15 іграх 12 очок.