Динамо - Колос: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Кубку України. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в чвертьфіналі Кубку України на НСК Олімпійському зіграє з ковалівським Колосом. Матч відеться в середу, 3 березня, о 17:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі 2+2. Також онлайн матч Динамо - Колос у прямому ефірі дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Для Динамо - це стартовий поєдинок в розіграші. Ковалівці розпочали турнір із 1/16 фіналу, перемігши Прикарпаття (0:1), а в 1/8 - здолали вінницьку Ниву (0:4).