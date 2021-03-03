 Футбол 1 Верес - Заря смотреть онлайн матч 3.03.2021 - Кубок Украины | Футбол | Champion.com.ua
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Верес - Зоря: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Кубку України. LIVE

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Верес - Зоря: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Кубку України. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря в 1/4 фіналу Кубку України зіграє на виїзді з рівненським Вересом. Матч відбудеться в середу, 3 березня, у Луцьку на стадіона Авангард. Початок о 14:00.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Верес - Зоря дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Нагадаємо, Верес стартував у Кубку зі стадії 1/64 фіналу, почергово перемігши Дніпро Черкаси (0:5), Альянс (0:3), Миколаїв (4:2) і Маруполь (1:0). Зоря ж розпочала турнір зі стадії 1/8, де перемогла чернігівську Десну (0:1).

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