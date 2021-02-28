Минай - Олімпік: онлайн-трансляція матчу 16 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Минай на власному полі зіграє проти Олімпіка в 16 турі Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в неділю, 28 лютого, о 14:00.

Пряма транслція гри на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Минай - Олімпік дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У матчі першого колі Олімпік вдома розгромив закарпатців - 3:0. Обидві команди зіграли по 14 матчів, маючи гру в запасі. В Олімпіка - 17 очок і 8 місце, Минай із 10 очками на 14 сходинці в турнірній таблиці. У 15 турі підопічні Кобіна зазнали нищівної поразки від Олександрії (3:0), а Олімпік без шансів поступився Дніпро-1.

Нагадаємо, напередодні 16 туру в Олімпіка відбулася зміна на тренерському містку: команду очолив Юрій Калітвінцев.