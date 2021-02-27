Манчестер Сіті - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 26 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті Олександра Зінченка в 26 турі Англійської Прем'єр-ліги зіграє вдома з Вест Гемом Андрія Ярмоленка. Матч відбудеться в суботу, 27 лютого, о 14:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports. Також онлайн матч Манчестер Сіті - Вест Гем на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У першому колі команди зіграли внічию - 1:1. Містяни впевнено лідирують у чемпіонаті, набравши 59 очок у 25 іграх. Молотобійці на 4 місці з 45 очками. У 25 турі Ман Сіті в гостях виграв у Арсенала (0:1), а Вест Гем виграв у Тоттенгема (2:1).