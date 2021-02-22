Атлетіко - Челсі: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Атлетіко приймає лондонський Челсі в першій грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч відбудеться у вівторок, 23 лютого, у Бахаресті на Національному стадіоні. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку в ефірі телеканалу Футбол 1. Також онлайн матч Атлетіко - Челсі наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Атлетіко потрапив до плеф-оф із групи де посів 2 місце, пропустивши вперед Баварію, а Челсі став переможцем квартету E.

Нагадаємо, на минулому тижні відбулися перші два матчі 1/8 фіналу: Барселона вдома ганебно програла ПСЖ (1:4), а Ліверпуль в гостях впевнено переміг РБ Лейпциг (0:2).

Представники ж України на цьому єврокубковому тижні зіграють 25 лютого матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи: Динамо в бельгії з Брюгге, а Шахтар у Києві з Маккабі Т-А.