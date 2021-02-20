ФК Львів - Колос: онлайн-трансляція матчу 15 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

ФК Львів вдома зіграє з Колосом із Ковалівки в 15 турі Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в суботу, 20 лютого, о 19:30.

Пряма трансляція поєдинку в етері телеканалу Футбол 2. Також онлайн матч Львів - Колос наживо дивіться на нашому сайті.

У першому колі Колос на власному полі розгромив львів'ян (4:0). У минулому турі Львів здобув важливу перемогу в гостях над Минаєм (1:2), а Колос поділив очки в домашній грі з Шахтарем (0:0). Після 14 турів Колос посідає 7 сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 19 очок. У Львова - 12 очок і 10 місце при грі в запасі.