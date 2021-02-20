Маріуполь - Зоря: онлайн-трансляція матчу 15 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Маріуполь і Зоря відкриють програму 15 туру Української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в суботу, 20 лютого, о 14:00, на стадіоні Ілічівець.

Пряма трансляція поєдинку в ефірі телеканалу Футбол 2. Також онлайн матч Маріуполь - Зоря наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри. У матчі першого кола Маріуполь здобув мінімальну перемогу (0:1).

У минулому турі азовці вдома програли Олександрії (0:1), а луганці на власному полі виграли в Десни (2:1). В обох команд по 23 очки. Чернігівці посідають 3 сходинку, а Зоря - четверту, маючи гру в запасі.

Лідирує в чемпіонаті київське Динамо, у якого 33 очки в 14 іграх.