ЧС з біатлону в Поклюці. Жінки. Індивідуальна гонка: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У вівторок, 16 лютого, у Поклюці на чемпіонаті світу відбудеться Індивідуальна гонка на 15 км у жінок. Початок о 13:30 за київським часом.

Поклюка-2021. Розклад чемпіонату світу з біатлону, результати, трансляції

Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший. Також онлайн жіночу Індивідуальну гонку в прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку.

Тренери збірної України назвали склад, у якому є несподіванки.

Зі складом збірної України на світову першість можна ознайомитись ТУТ. Також наш сайт проведе текстову тррансляцію гонки.