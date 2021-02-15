ЧС з біатлону в Поклюці. Чоловіки. Індивідуальна гонка: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча Індивідуальна гонка на чемпіонаті світу в Поклюці відбудеться в середу, 17 лютого. Початок о 16:30 за київським часом.

Поклюка-2021. Розклад чемпіонату світу з біатлону, результати, трансляції

Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший. Також онлайн чоловічу Індивідуальну гонку в прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку.

Зі складом збірної України на світову першість можна ознайомитись ТУТ. Також наш сайт проведе текстову тррансляцію гонки.