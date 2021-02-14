ЧС з біатлону в Поклюці. Чоловіки. Індивідуальна гонка: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Індивідуальну гонку на 20 км у чоловіків на чемпіонаті світу в Поклюці заплановано на середу, 17 лютого. Початок о 15:30 за київським часом.
Поклюка-2021. Розклад чемпіонату світу з біатлону, результати, трансляції
Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший. Також онлайн чоловічу Індивідуальну гонку в прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку.
Зі складом збірної України на світову першість можна ознайомитись ТУТ. Також наш сайт проведе текстову тррансляцію гонки.