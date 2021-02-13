Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в 14 турі Української Прем'єр-ліги прийматиме донецький Олімпік. Матч відбудеться в суботу, 13 лютого, на стадіоні Динамо ім. Лобановського. Початок о 17:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі 2+2. Також онлайн матч Динамо - Олімпік наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри. Матч 1 кола завершився розгромом донеччан (1:4).

Кияни очолюють турнірну таблицю УПЛ, набравши 30 очок у 13 іграх. У Олімпіка - 17 очок у 12 матчах і 7 місце.