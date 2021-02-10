Трансляція стартової гонки на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.

Класичною змішаною естафетою розпочнеться 55-й чемпіонат світу з біатлону в Поклюці. Гонка відбудеться в середу, 10 лютого, о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший. Також онлайн змішану естафету дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку. Збірну України в змішанці представлятимуть: Артем Прима, Дмитро Підручний, Юлія Джима та Олена Підгрушна.

Зі складом збірної України на світову першість можна ознайомитись ТУТ. Також наш сайт проведе текстову тррансляцію гонки.