 Ливерпуль - Манчестер Сити смотреть онлайн матч АПЛ 7.02.2021 | Футбол | Champion.com.ua
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Ліверпуль - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 23 туру АПЛ. LIVE

Сьогодні 03:53 2006 0
Ліверпуль - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 23 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль і Манчестер сіті зіграють в головному матчі 23 туру Англійської Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в неділю, 7 лютого, о 18:30 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Setanta Sports.

Також онлайн матч Ліверпуль - Манчестер Сіті наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри. 

У 22 турі Ліверпуль сенсаційно програв Брайтону (0:1), а МанСіті в гостях здолав Бернлі (0:2). Зазначимо, переможна серія Містян триває вже 13 матчів (10 в АПЛ - Чемпіон). Підопічні Гвардіоли впевнено очолюють турнірну таблицю, маючи в активі 47 очок у 21 зіграному матчі. Ліверпуль знаходиться на 4 сходинці з 40 очками.

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