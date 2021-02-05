Ліверпуль - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 23 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль і Манчестер сіті зіграють в головному матчі 23 туру Англійської Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в неділю, 7 лютого, о 18:30 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Setanta Sports.

Також онлайн матч Ліверпуль - Манчестер Сіті наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У 22 турі Ліверпуль сенсаційно програв Брайтону (0:1), а МанСіті в гостях здолав Бернлі (0:2). Зазначимо, переможна серія Містян триває вже 13 матчів (10 в АПЛ - Чемпіон). Підопічні Гвардіоли впевнено очолюють турнірну таблицю, маючи в активі 47 очок у 21 зіграному матчі. Ліверпуль знаходиться на 4 сходинці з 40 очками.