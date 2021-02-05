Фулгем - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 23 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем нашого Андрія Ярмоленка в 23 турі Англійської Прем'єр-ліги зіграє в гостях проти Фулгема. матч відбудеться в суботу, 6 лютого, о 19:30 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Setanta Sports.

Також онлайн лондонського дербі Фулгем - Вест Гем наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

У 22 турі Молотобійці впевнено перемогли Астон Віллу (1:3), а Дачники вдома програли Лестеру (0:2). У Вест Гема після 22 матчів 38 очок і 5 місце в турнірній таблиці. У Фулгема лише 14 очок. Команда посідає третю знизу сходинку. Лідирує в чемпіонаті Манчестер Сіті, у якого 47 очок у 21 грі.