Бернлі - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 22 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті Олександра Зінченка в 22 турі англійської Прем'єр-ліги грає в гостях проти Бернлі. Матч відбудеться в середу, 3 лютого, о 20:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports. Також онлайн матч Бернлі - Манчестер Юнайтед наживо дивіться на нашому сайті.

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Нагадаємо, підопічні Гвардіоли лідирують в чемпіонаті, набравши 44 очка в 20 іграх. У Бернлі - 22 очка та 15 сходинка в турнірній таблиці. У матчі 1 кола Сіті розгромив свого суперника на власному полі - 5:0.