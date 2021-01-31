Аталанта - Лаціо: онлайн-трансляція матчу 20 туру Серії А. LIVE

 Аталанта - Лацио смотреть онлайн матч Сери А 31.01.2021 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Прима вирвав перемогу в гонці переслідування на чемпіонаті Європи
Вчора 14:33 10690 3
Україна у ТОП-5 одиночної змішаної естафети на чемпіонаті Європи
Сьогодні 12:07 591
Визначився склад збірної України на чемпіонат світу в Поклюці
Сьогодні 09:29 589
Палмейрас обіграв Сантос та виграв Кубок Лібертадорес
Сьогодні 00:12 2143
Донбас по булітах обіграв Кременчук в УХЛ
Вчора 19:32 1821
Реал у меншості поступився Леванте у Ла-Лізі
Вчора 19:07 1728
Динамо поступилося Лудогорцю у товариському матчі
Вчора 18:11 2565
Україна вийшла на 3 місце в медальному заліку чемпіонату Європи
Вчора 15:40 1250
Бех потрапила у ТОП-10 гонки переслідування на чемпіонаті Європи
Вчора 12:08 1245
Київ-Баскет програв болгарам та вийшов з групи Кубку Європи ФІБА
29.01.2021 19:54 1003 1
Блоги
Неймовірний гол в НХЛ. Гравець переграв усю команду суперника
Неймовірний гол в НХЛ. Гравець переграв усю команду суперника Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:22 454
Прима - чемпіон Європи! Відеоогляд золотої гонки
Прима - чемпіон Європи! Відеоогляд золотої гонки Valeriy Ruchka
Вчора 15:43 1586
Відео дня. У чемпіонаті Франції повторили божевільний гол Тайсона і ван Бастена
Відео дня. У чемпіонаті Франції повторили божевільний гол Тайсона і ван Бастена Valeriy Ruchka
Вчора 13:37 1077
Про майбутнє Ярмоленка в Англії, Коваленка в Італії та українських легіонерів в Бельгії - ТаТоТаке
Про майбутнє Ярмоленка в Англії, Коваленка в Італії та українських легіонерів в Бельгії - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 12:30 571
Хокейний сезон відкрито! Ломаченко продемонстрував свої вміння
Хокейний сезон відкрито! Ломаченко продемонстрував свої вміння Valeriy Ruchka
Вчора 11:23 743
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:39 Біатлон Санітра назвав попередній склад на чоловічу естафету на чемпіонаті світу 65
14:26 Футбол Мессі отримав понад 500 млн євро за 4 роки контракту з Барселоною 183
14:08 Футбол РБ Лейпциг - Баєр Леверкузен 1:0. Огляд матчу 181
13:51 Футбол Соболь у старті Брюгге на матч зі Стандартом 209
13:40 ММА Вайт: Найкращий боєць зараз - Хабіб, але найвеличніший - Джонс 309
13:26 Біатлон Чемпіонат Європи. Змішана естафета: онлайн-трансляція. LIVE 3865
13:26 Біатлон Чемпіонат Європи: Де дивитися онлайн змішану естафету 3783
13:25 Футбол Баварія Мюнхен - Гоффенгайм 4:1. Огляд матчу 280
13:08 Футбол Рубін оголосив про перехід Данченка в АЕК 333
12:52 Теніс Бондаренко і Кіченок поступилися в першому колі Gippsland Trophy 344
12:38 Футбол Шахтар та Аталанта узгодили трансфер Коваленка 887
12:24 Футбол Реал Мадрид - Леванте 1:2. Огляд матчу 601
12:22 Блог Неймовірний гол в НХЛ. Гравець переграв усю команду суперника 455
12:07 Біатлон Україна у ТОП-5 одиночної змішаної естафети на чемпіонаті Європи 591
12:00 Пряма трансляція Вест Гем - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 21 туру АПЛ. LIVE 857
11:53 Теніс Цуренко поступилася Саснович у першому колі Gippsland Trophy 498
11:40 Футбол Шахтар скасував третій спаринг на зборах у Туреччині через коронавірус 744
11:37 Пряма трансляція Аталанта - Лаціо: онлайн-трансляція матчу 20 туру Серії А. LIVE 840
11:26 Бокс Поєдинок Мейвезер - Пол скасований через коронавірус 507
11:14 Біатлон ЧЄ. Одиночна змішана естафета: онлайн-трансляція. LIVE 4476
11:09 Футбол Спортінг цікавиться Яремчуком 808
10:54 Футбол Лудогорець - Динамо 2:1. Огляд матчу 890
10:39 Футбол АЕК домовився з Рубіном щодо трансферу Данченка 797
10:26 Футбол Дембеле готовий продовжити контракт з Барселоною 762
10:12 Футбол Ель-Шаараві повернувся у Рому 713

Аталанта - Лаціо: онлайн-трансляція матчу 20 туру Серії А. LIVE

Сьогодні 11:37 840 0
Аталанта - Лаціо: онлайн-трансляція матчу 20 туру Серії А. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Аталанта Руслана Маліновського в 20 турі італійської Серії А приймає римський Лаціо. Матч відбудеться в неділю, 31 січня, о 16:00 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Аталанта - Лаціо наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Бергамці після 19 турів посідають 5 місце в турнірній таблиці, маючи в активі 36 очок. У Лаціо - 34 очка та 7 сходинка. У матчі 1 туру Аталанта на виїзді розгромила римлян - 1:4. У минулому турі Аталанта завдала ніщивної поразки в гостях Мілану (0:3), а Лаціо мінімально здолав Сассуоло (2:1).

Нагадаємо, кілька днів тому команди зустрічалися в 1/4 фіналу Кубку Італії. Аталанта перемогла - 3:2. Один із голів на рахунку Руслана Маліновського.

Лідирує в чемпіонаті Італії Мілан, у якого 43 очка.

Коментарі ()