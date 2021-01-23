Джерело - Чемпіон.

Конор Макгрегор (22-4-0) проведе бій проти Дастіна Пуар'є (26-6-0, 1NC) в Майн Карді UFC-257, який відбудеться в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати) у ніч із 23 на 24 січня. Головний бій вечора заплановано на 5:00 за київським часом. Дивіться пряму трансляцію поєдинку Мак-Грегор - Пор'є онлайн на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку.

Мак-Грегор і Пуар'є зустрічалися в далекому 2014 році. Ірландець переміг технічним нокаутом у 1 раунді. Американець у своєму останньому поєдинку програв Хабібу Нурмагомедову в 3 раунді задушливим прийомом. Мак-Грегор свій останній бій сенсаційно програв у першому раунді американцю Дональду Сорроне.

За інформацією ЗМІ, у разі перемоги Мак-Грегор зустрінеться в бою-реванші проти Нурмагомедова.