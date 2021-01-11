Світоліна - Кудермєтова: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу в Абу-Дабі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5) в чвертьфіналу турніру Abu Dhabi WTA Women's Tennis - WTA500, який цими днями відбувається в ОАЕ, зіграє проти росіянки Вєроніки Кудермєтової (46). Матч заплановано на понеділок, 11 січня, останнім запуском на центральному корті. Початок - не раніше 14:00 за київським часом. Дивіться пряму онлайн-трансляцію поєдинку Світоліна - Кудермєтова на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Раніше тенісистки грали між собою лише одного разу. У 2019 році росіянка перемогла на турнірі в Москві у 3-х сетах - 6:2, 1:6, 7:5.

В 1/8 фіналу Світоліна в напруженому 3-сетовому протистоянні вирвала перемогу в Алєксандрової (6:2, 6:7 (5), 7:6 (8), а Кудермєтова перемогла іспанку Бадосу (6:4, 4:6, 6:1).

Нагадаємо, Марта Костюк за вихід у півфінал посперечається з іспанкою Соррібес-Тормо. Матч розпочнеться орієнтовно об 11:30 за Києвом.