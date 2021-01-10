Світоліна - Алєксандрова: онлайн-трансляція матчу 3 кола в Абу-Дабі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5) в 3 колі Abu Dhabi WTA Women's Tennis, що триває в Об'єднаних Арабських Еміратах, зіграє проти росіянки Єкатєріни Алєксандрової (33). Матч заплановано на неділю, 10 січня, на центральному корті останнім запуском не раніше 14:00 за київським часом. Дивіться пряму онлайн-трансляцію поєдинку Світоліна - Алєксандрова на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Зазначимо, що Світоліна та Алєксандрова зустрічалися всього один раз. На Roland Garros-2020 українка впевнено перемогла - 6:4, 7:5.

У 2 колі українка впевнено перемогла титуловану росіянку Вєру Звонарьову (6:4, 6:1), а Алєксандрова здолала Хізер Вотсон (7:5, 6:6 (7), 6:3). Також до 3 кола пробилася киянка Марта Костюк, яка з пригодами, але перемогла тайваньку Се Шувей (6:3, 6:7 (4), 6:3). Суперницею Марти стане словенка Зіданшек.