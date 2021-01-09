 Свитолина - Александрова смотреть онлайн матч в Абу-Даби 10.01.2021 | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна - Алєксандрова: онлайн-трансляція матчу 3 кола в Абу-Дабі. LIVE

Сьогодні 15:10 115 0
Світоліна - Алєксандрова: онлайн-трансляція матчу 3 кола в Абу-Дабі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5) в 3 колі Abu Dhabi WTA Women's Tennis, що триває в Об'єднаних Арабських Еміратах, зіграє проти росіянки Єкатєріни Алєксандрової (33). Матч заплановано на неділю, 10 січня. Час матчу та корт визначаться пізніше. Дивіться пряму онлайн-трансляцію поєдинку Світоліна - Алєксандрова на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Зазначимо, що Світоліна та Алєксандрова зустрічалися всього один раз. На Roland Garros-2020 українка впевнено перемогла - 6:4, 7:5.

У 2 колі українка впевнено перемогла титуловану росіянку Вєру Звонарьову (6:4, 6:1), а Алєксандрова здолала Хізер Вотсон (7:5, 6:6 (7), 6:3). Також до 3 кола пробилася киянка Марта Костюк, яка з пригодами, але перемогла тайваньку Се Шувей (6:3, 6:7 (4), 6:3). Суперницею Марти стане словенка Зіданшек.

 

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