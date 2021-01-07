Чоловіча спринтерська гонка 7,5 км в Обергофі: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У четвер, 8 січня, на 5 етапі кубку світу відбудеться спринтерська гонка на 10 км у чоловіків. Початок о 15:15 за київським часом. Дивіться онлайн-трансляцію спринту в жінок наживо на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку. Напередодні головний тренер українців Юрай Санітра оголосив склад на гонку.

Кубок світу-2020/21 - день за днем: онлайн

Нагдаємо, найкращий із українців у загальному заліку Дмитро Підручний лише на 34-й сходинці.