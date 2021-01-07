 Смотреть онлайн - Биатлон. Женщины. Спринт - 7,5 км, Хохфильцен 8.01.2021 | Біатлон | Champion.com.ua
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Жіноча спринтерська гонка 7,5 км в Обергофі: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 06:15 311 0
Жіноча спринтерська гонка 7,5 км в Обергофі: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Спринтерська гонка в жінок на 7,5 км розпочне 5-й етап Кубку світу в Обергофі. Гонка відбудеться в п'ятницю, 8 січня о 12:30 за київським часом.

Дивіться онлайн-трансляцію спринту в жінок наживо на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку. Напередодні головний тренер українців Юрай Санітра оголосив склад на гонку.

Кубок світу-2020/21 - день за днем: онлайн

Нагадаємо, найкращою серед наших біатлоністок у загальному заліку КС є Дар'я Блашко, яка посідає 24 сходинку в тоталі, набравши на попередніх етапах 131 очко. Лідирує в загальному заліку норвежка Марта Олсбу Ройселанд - 415 очок.

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