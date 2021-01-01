Гарсія - Кемпбелл: онлайн-трансляція титульного бою WBC. LIVE

Джерело - Чемпіон.

23-річний американець, володар титулу WBC Silver Райан Гарсія (20-0-0, 17 KO) зустрінеться з британцем Люком Кемпбеллом (20-3-0, 16 KO) в бою за титутул тимчасового чемпіона світу WBC у легкій вазі. Поєдинок відбудеться в ніч з 2 на 3 січня, на American Airlines Center в Далласі (Техас, США). Орієнтовний початок поєдинку о 1:00 за київським часом.

Пряму трансляцію на території України можна буде переглянути лише на платформі DAZN. Дивіться онлайн бій Гарсія - Кемпбелл наживо на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку.

Нагадаємо, останній поєдинок Люк Кемпбел провів проти українця Василя Ломаченка та програв за одноголосим рішенням суддів. Американець у лютому 2020 вперше захистив титул WBC Silver, нокаутувавши в 1 раунді Франссиско Фонсеку.