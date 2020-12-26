Кортрейк - Гент: онлайн-трансляція матчу 19 туру чемпіонату Бельгії. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У 19 турі чемпіонату Бельгії - Лізі Жюпіле Кортрейк Євгена Макаренка прийматиме Гент Романа Яремчука. Матч відбудеться в суботу, 26 грудня, о 19:30 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку Кортрейк - Гент на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри. Після 18 турів Кортрейк знаходиться на 10 сходинці в турнірній таблиці, маючи 23 очка. У Гента на 2 очки більше та 8 місце в чемпіонаті. Нападник збірної України Роман Яремчук є одним із найкращих бомбардирів чемпіонату, забивши 9 голів. Нагадаємо, за Гент також виступають Роман Безус Та Ігор Пластун.