Ліверпуль - Тоттенгем: онлайн-трансляція матчу 12 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Лідери чемпіонату Англії Ліверпуль і Тоттенегем зіграють в 13 турі Англійської Прем'єр-ліги. Матч відбудеться сьогодні, 16 грудня, о 22:00 за київським часом, на Енфілді.

Пряма трансляція поєдинку Ліверпуль - Тоттенгем на телеканалі Setanta Sports. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Обидві команди набрали по 25 очок у 12 матчах і ділять верхній щабель у турнірній таблиці. У 12 турі команди втратили очки, зігравши свої поєдинки внічию. Тоттенгем удома із Крістал Пелес (1:1), а Ліверпуль у гостях із Фулгемом (1:1).

Нагадаємо, Вест Гем Андрія Ярмоленка в 13 турі приймає Крістал Пелес.