Вест Гем - Крістал Пелес: онлайн-трансляція матчу 13 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем Андрія Ярмоленка в 13 турі Англійської Прем'єр-ліги зіграє на власному полі проти Крістал Пелес. Матч відбудеться сьогодні, 16 грудня, о 22:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку онлайн на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Вест Гем набрав 20 очок у 12 матчах і посідає 7 сходинку в турнірній таблиці. У доробку Крістал Пелес - 17 балів і 12 місце в чемпіонаті. У минулому турі Вест Гем здобув вольову перемогу над Лідсом (1:2), а Крістал Пелес зіграв домашню нічию з лідером - Тоттенгемом (1:1).