Реал - Атлетіко: онлайн-трансляція 13 туру Ла-Ліги. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал у 13 турі іспанської Ла-ліги прийматиме Атлетіко. Матч відбудеться в суботу, 12 грудня, о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на медіасервісі Мегого. Також онлайн матч Реал - Атлетіко в прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Атлетіко впевнено лідирує в чемпіонаті. У підопічних Сімеоне - 26 очок після 10 матчів. Вершкові посідають 4 сходинку в турнірній таблиці, набравши 20 очок в 11 іграх. У 12 турі Матрацники вдома перемогли Вальядолід (2:0), а Реал виграв у Севільї (0:1). Відзначимо, що Атлетіко не зазнав жодної поразки в чемпіонаті та виграв 7 матчів поспіль.