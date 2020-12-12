Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 12 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Дербі Манчестера між Юнайтед і Сіті відбудеться в рамках 12 туру Англійської Прем'єр-ліги. Матч відбудеться в суботу, 12 грудня, о 19:30, на стадіоні Олд Траффорд.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Setanta Sport. Також онлайн матч Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Команди знаходяться поруч у турнірній таблиці АПЛ. У Юнайтед 19 очок у 10 матчах і 7 місце. У Сіті на 1 очко менше після 10 зіграних матчів і 8 сходинка в чемпіонаті. В 11 турі обидві команди здобули перемоги. Юнайтед в гостях виграв у Вест Гема (1:3), а Сіті вдома переміг Фулгем (2:0).

Нагадаємо, у стартовому поєдинку туру Вест Гем Андрія Ярмоленка здобув вольову перемогу над Лідсом (1:2).