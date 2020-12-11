Лідс - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 12 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем Андрія Ярмоленка в 12 турі Англійської Прем'єр-ліги зіграє на виїзді з Лідсом. Матч відбудеться в п'ятницю, 11 грудня, на стадіоні Елланд Роуд. Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку Лідс - Вест Гем онлайн на телеканалі Setanta Sports. Також онлайн матч у прямому етері дивіться на нашому сайті.

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В 11 турі молотобійці на власному полі програли Манчестер Юнайтед (1:3), а Лідс у гостях програв Челсі (3:1). Вест Гем посідає 8 сходинку в турнірній таблиці АПЛ. У підопічних Моєса - 17 очок в 11 зіграних матчах. У Лідса 14 очок і 14 місце в чемпіонаті.