Олімпік - Львів: онлайн-трансляція матчу 13 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Олімпік у 12 турі Української Прем'єр-ліги в Києві прийматиме ФК Львів. Матч відбудеться в п'ятиницю, 11 грудня, на стадіоні ім Лобановського, о 19:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Олімпік - Львів наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у ці йновині за 15 хвилин до початку гри.

Донеччани в 11 матчах набрали 16 очок і посідають 7 сходинку в турнірній таблиці УПЛ. У Львова - 8 очок після 11 зіграних поєдинків і 13 місце в чемпіонаті. У 12 турі Олімпік без проблем здолав Рух (3:1), а Львів зіграв удома внічию з Інгульцем (1:1).