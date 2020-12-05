Шахтар - Минай: онлайн-трансляція матчу 12 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у 12 турі Української Прем'єр-ліги прийматиме на НСК Олімпійському Минай. Матч відбудеться в суботу, 5 грудня, о 17:00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 2 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv. Також онлайн матч Шахтар - Минай наживо дивіться на нашому сайті.

Гірники після 11 турів посідають 2 сходинку в турнірній таблиці, набравши 20 очок. У лідируючого Динамо - 23.Минай із 9 очками на 11 місці в чемпіонаті. В 11 турі підопічні Каштру вирвали перемогу в Дніпро-1 (0:1), а Минай зазнав нищівної поразки від Зорі (0:3).

Нагадаємо, гірники впевнено перемогли мадридський Реал (2:0) у 5 турі Ліги чемпіонів і зберігають хороші шанси на вихід у пле-оф.